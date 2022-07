Extra helpers nodig tijdens Bockesprongen

1 uur geleden

Festival Bockesprongen zoekt handjes. Deze aanpakkers helpen mee tijdens het cultureel festijn op zondag 18 september met de opbouw, opruimen en alles daartussen. ,,Meld je aan en samen maken we er een onvergetelijke dag van”, roept de organisatie op.

De festivaldag zelf is voor de vrijwilligers altijd erg druk. ,,Een beetje te druk, merken we de laatste tijd. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons op 18 september een handje komen helpen. Die hoeven niet per se erg sterk of super handig te zijn, inzet en motivatie zijn veel belangrijker.”

De vrijwilligers beloven gezelligheid en de voldoening om bij te mogen dragen aan een bijzondere dag voor duizenden bezoekers. Aanmelden kan via e-mail: info@bockepruik.nl.

30 JAAR GRATIS

Al bijna dertig jaar organiseert stichting Bockepruik op de derde zondag in september het festival Bockesprongen. Straattheater, live muziek en jeugdcreativiteit smelten 18 september weer samen tot een bijzondere belevenis op en om de Markt in Boxtel. Alle acts zijn gratis te bezoeken dankzij de vele sponsoren en alle vrijwilligers.