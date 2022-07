‘Ondernemers’ Amaliaschool sparen geld voor eigen activiteiten

Automobilisten en fietsers stonden vrijdag in de rij bij de Prinses Amaliaschool. Lisa Tiellemans (12), Ibrahim Traore (11) en Ensar Tas (11) uit groep 7 en alle andere leerlingen van de Boxtelse basisschool runden een wasserette. De opbrengst is voor activiteiten. Sterker nog, de school heeft als doel de vrijwillige ouderbijdrage niet meer te innen.

Hoe vinden jullie het om auto’s en fietsen schoon te maken? Lisa: ,,Ik vind het best leuk om te doen. En we verdienen er geld mee voor onze school. Wij poetsen trouwens alleen auto’s. De kinderen van de onderbouw maken fietsen schoon.” Ibrahim: ,,Ik poets graag auto’s. Mijn oma is vanochtend geweest en haar wagen was heel vies. Ze heeft ons daarom tien euro gegeven. En het ko..