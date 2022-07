‘Politiek: ‘n uit de hand gelopen hobby’

Van meet af aan was het doel van Ad Vervest en de mede door hem opgerichte Boxtelse afdeling van D66 om burger en gemeentebestuur dichter tot elkaar te brengen. ,,Het lijkt soms wel of de wethouders in een ivoren toren zitten. Zoiets kan gewoon niet”, zei hij vlak voor de verkiezingen in 1994 die hem het wethouderschap brachten. Ad Vervest overleed vorige week in zijn woonplaats Nijmegen.

De lokale afdeling startte enkele maanden voor de verkiezingen van 1978, maar een raadszetel leverde dat niet op. Burgers beter betrekken bij de beleidsmakers, was een van de uitgangspunten die Vervest en de zijnen nastreefde. Ook moest de gemeente zo transparant mogelijk worden