Scouts staan te springen om zomerkamp

zo 17 jul, 08:00

De zomer staat voor de deur en voor de scouts van scouting Boxtel betekent dat maar één ding: zomerkamp! Het hoogtepunt van het seizoen waar de padvinders elk jaar naar uitkijken. De Boxtelse vereniging stuurt haar leden naar verschillende locaties in Nederland en Luxemburg.

Zowel in de eerste als de laatste week van de zomervakantie worden de uitjes gehouden. Alle scouts van jong tot oud kunnen in de praktijk brengen wat ze het afgelopen jaar spelenderwijs geleerd hebben. Ze zetten hun eigen tent op, koken op een zelfgemaakt kampvuur en gebruiken verschillende navigatie-technieken tijdens het lopen van een tocht. De jonge deelnemers gaan zonder ouders op pad en zijn op elkaar aangewezen. Het komt dus ook aan op hun sociale vaardigheden. Daarnaast doen ze uitdagende activiteiten, zoals boogschieten of klimmen en klauteren in een klimparcours.

De verschillende leeftijdsgroepen van Scouting Boxtel gaan onder meer naar Valkenswaard en Soerendonk, maar ook gaat er een groepje naar Luxemburg. De meiden van vijftien tot achttien zijn dit jaar in Wiltz te vinden.