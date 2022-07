Alleen uit Dommel mag nog water worden gepompt

1 uur geleden

Door de aanhoudende droogte mag er ook in bijna de gehele gemeente Boxtel geen water meer uit sloten of beken worden gehaald. Waterschap De Dommel heeft het gebied waar het onttrekkingsverbod gold, opnieuw moeten uitbreiden waardoor dit inmiddels bijna in heel Midden-Brabant geldt.

Planten en dieren in en rond het water hebben het zwaar. Het peil van beken en sloten zakt snel. Daardoor is er steeds minder stroming en zuurstof in het water. Na wat flinke buien in juni valt er opnieuw gedurende lange tijd niets meer uit de licht en is het warm waardoor de verdamping hoog is.

Sinds vorige week geldt het verbod voor bijna het hele beheergebied van waterschap De Dommel, ook de delen in Boxtel waar er eerst nog wel water uit sloten en beken gehaald mocht worden. De maatregel geldt voor beregening van landen, maar voor het sproeien van tuinen en plantsoenen is nu aan banden gelegd. Niets van het oppervlaktewater mag meer gebruikt worden: ook niet uit zijsloten, vennen, visvijvers en andere van dit soort wateren. De enige uitzondering is het halen van water uit rivier de Dommel. Daarnaast is het laten drinken van vee en het blussen van brand met oppervlaktewater nog wel toegestaan. Waterschap De Dommel kondigt aan ook controles te houden.

Op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod staan altijd de actuele onttrekkingsverboden. Ook de app Perceelwijzer geeft informatie.