Samen muziek maken is niet vanzelfsprekend

IDLSM toonde met het evenement Hoge Noodt in De Rots dat samenzang zorgt voor verbinding, En ontroering.

Rondvliegende aerosolen, videorepetities, in je eentje op de zolderkamer dat ene stuk instuderen. Het zijn bewogen seizoenen geweest voor de leden van fanfares, harmonieën en koren. Dit weekend hielden zij op verschillende plekken hun muzikale afsluiting van afgelopen jaargang. En tijdens het zanginitiatief Hoge Noodt in gemeenschapshuis De Rots kwamen de emoties van lange tijd samen geen muziek mogen maken weer boven borrelen.

Met ruim vijftig zangers en zangeressen werd er een behoorlijk Boxtels koor op de been gebracht in De Rots. De mensen die er waren, beleefden een waanzinnige dag vol kippenvelmomenten. Maar het evenement vol samenzang verdient meer deelnemers. Stel je voor dat er honderd, 150 of misschien nóg meer mensen mee zouden..