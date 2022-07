Wandelen langs de weer zichtbare Binnendommeltjes

In de serie begeleide wandelingen van Beleef Boxtel staat woensdag 27 juli de Binnendommeltjestocht op de agenda. Daags erna de route Selissen. Beide excursies starten om 19.30 uur: de eerste vanaf de Markt voor het gemeentehuis, de volgende bij de Plus aan de Van Beekstraat.

De Binnendommeltjes hebben negen eeuwen lang door Boxtel gestroomd. Eerst alleen rond de motteburcht waar nu de Sint–Petrusbasiliek staat en twee eeuwen later was ook de nieuwe kern met water omsloten. Dit was de aanzet tot een eerste dorpsstructuur. Hiermee is te zien hoe de heren van Boxtel hun waterhuishouding regelden, waarbij De Dommel optimaal werd ingezet. Met de herinrichting van de Rechterstraat zijn de Binnendommeltjes weer op sommige plekken zichtbaar gemaakt. Niet alleen via het kanaaltje tussen Villa Phaf en de Rozemarijnstraat, maar ook in het straatwerk. De afstand is twee kilometer.

ROUTE SELISSEN

Selissenwal is ontstaan uit de wederopbouw. Direct na de Tweede Wereldoorlog was er een schaarste aan alles, maar er was ook optimisme en idealisme. Met hard werken en veel creativiteit zijn er in korte tijd hele woonwijken gebouwd, zo ook de Boxtelse wijk. Maak kennis met deze bijzondere architectuur en proef de sfeer van die tijd. De afstand is 2,9 kilometer.

Aanmelden is verplicht en kan via rondleidingenboxtel@gmail.com of telefonisch: 06-22 56 20 01. Deelname kost twee euro.