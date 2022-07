Massale opkomst voor afsluitende taekwondotraining

1 uur geleden

De laatste training van Taekwondoschool Dekker (TSD) voor de zomervakantie, liet de gymzaal van de Prinses Amaliaschool vollopen. Niet alleen leden, maar ook ouders, familie en partners mochten een keertje de sport beoefenen.

De gasten kregen eveneens les in conditie, techniek, kracht en doorzettingsvermogen. Met boksen, schoppen, sparren en als afsluiter ook nog eens breektesten, werden de gasten afgelopen woensdag getrakteerd op een intensieve ervaring. De leden van TSD genieten de komende weken van een zomerstop. Alleen leden die in september opgaan voor de zwarte band trainen in de vakantie door. Het danexamen dat zij moeten afleggen, is namelijk in september. Wie na de zomerstop een keer een proefles wil, kan zich melden via bestuur@tsdekker.nl. De dojang in de Prinses Amaliaschool is weer geopend vanaf maandag 5 september.