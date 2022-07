‘Niet zo bescheiden, Boxtel!’

De zomervakantie lonkt en Désiré van Laarhoven (54) verheugt zich net als veel plaatsgenoten op een paar weken zorgeloos genieten. En daarvoor hoef je helemaal niet ver van huis, betoogt de wethouder die binnen het gemeentebestuur van Boxtel onder meer toerisme en recreatie in haar portefeuille heeft. ,,Het allermooiste plekje in onze gemeente? Het edelhertengebied. Ik wandel er minstens eenmaal per week naartoe.”

‘Trainen in Het Groene Woud, in Nijmegen gaan we voor goud.’ Van Laarhoven straalt als ze het ontwerp voor de T-shirts laat zien die alle Boxtelse Vierdaagselopers van 19 tot en met 22 juli dragen als ze meedoen aan het Nijmeegse wandelevenement. ,,Boxtel gaat zich nadrukkelijk manifesteren als wandelgemeente”, licht de wethoude..