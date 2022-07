‘Boxtels’ toiletpapier met cartoons over medicijnresten

De hoeveelheid medicijnresten in afvalwater zorgt voor problemen bij de zuivering. Een beetje informatie om mensen bewust te maken hiervan, kan wellicht helpen dit terug te dringen. En wat is een beter moment om hierover bijgespijkerd terwijl je al op de pot zit? Boxtelaren bedachten daarom de ‘educatieve toiletrol’.

Het informatieve wc-papier is een idee van cursisten van Leergebied, een initiatief van de Boxtelse Carla Renders. Zij mochten nadenken over een oplossing om medicijnresten in afvalwater te verminderen en presenteerden hun idee tijdens het symposium Waterzorg in de LocHal in Tilburg.