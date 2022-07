Oppositie: ‘College blijft stil op veel terreinen’

De gemeente Boxtel schrijft zwarte cijfers. Maar onduidelijk is nog wat er in de toekomst allemaal op de gemeente af komt. Kortom: Boxtel kan zomaar weer in het rood komen te staan als het even tegen zit. Er moet nog veel gebeuren volgens oppositiepartijen, die stellen dat het ontbreekt aan daadkracht bij het college om hier iets aan te doen. B en W herkennen zich hier niet in: achter de schermen wordt veel gedaan.

De waslijst aan financiële onderwerpen die de gemeenteraad dinsdagavond moesten bespreken was aanzienlijk langer dan normaal. Er werd gekeken naar het verleden (jaarverslag 2021), het heden (bestuursrapportage) en de toekomst (begroting MijnGemeenteDichtbij en de kadernota). En dan stond ook de woensdag nog ingepland voor polit..