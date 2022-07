Rondleidingen door Boxtel in de zomer

4 minuten geleden

De dorpsgidsen van Beleef Boxtel willen je graag kennis laten maken, met wat er allemaal voor moois te beleven valt op cultureel- en architectonisch gebied in Boxtel. We hebben dit jaar twaalf verschillende rondleidingen op het zomerprogramma staan die we in de periode van 6 juli t/m 11 augustus willen gaan wandelen, starttijd 19.30 uur. Heb je zin om mee te gaan, meld je dan aan. De gidsen zorgen voor een geweldig inspirerende avond.

Het programma voor de komende week luidt:

Woensdagavond 27 juli start 19.30 uur bij het Gemeentehuis op de Markt.

Binnendommeltjestocht op donderdag

De Binnendommeltjes hebben negen eeuwen lang door Boxtel gestroomd. Eerst alleen rond de motteburcht waar nu de Sint-Petrusbasiliek staat en twee eeuwen later is ook de nieuwe kern met water omsloten. Dit was de aanzet tot een eerste stadsstructuur. Het is interessant te zien hoe de heren Van Boxtel hun waterhuishouding regelden waarbij De Dommel optimaal werd ingezet. Wandel mee en ervaar ‘Boxtel Binnen de Bruggen’, de naam die de kern van Boxtel heel lang heeft gedragen. Door de nieuwe bestrating zijn de Binnendommeltjes weer op sommige plekken tastbaar gemaakt. De afstand is twee kilometer.

Donderdag 28 juli start 19.30 uur in de Van Beekstraat (t.o. PLUS van der Horst)

Route Selissen

Direct na de 2e Wereldoorlog was er schaatste aan alles, maar er was ook optimisme en idealisme. Met hard werken en veel creativiteit heeft men in korte tijd hele woonwijken gebouwd, zo ook de wijk Selissen. Maak kennis met deze bijzondere architectuur en proef de sfeer van die tijd. De afstand is 2,9 km.

Wandel je mee?

Wil je een van de wandelingen graag meelopen, meld je dan aan via email: rondleidingenboxtel@gmail.com of telefonisch 06-22562001. De duur is ongeveer een tot anderhalf uur en de kosten zijn twee euro per persoon.

Op een ander tijdstip de route van jouw voorkeur lopen, het hele jaar door kun je hiervoor een reservering boeken via e-mail: rondleidingenboxtel@gmail.com of telefonisch 0622562001.

Overzicht rondleidingen

In de flyer heb je een ruime keuze wat de mogelijkheden zijn. De flyer is op diverse punten in Boxtel verkrijgbaar waaronder bibliotheek, musea, gemeentehuis en in te zien op

https://www.beleefboxtel.nl/uitagenda/3594987314/dorpsrondleidingen-boxtel

Programma 2022 zomeravondrondleidingen:

Route Sint-Petrusbasiliek woensdag 20 juli om 19.30 uur

Route architectuur rond 1900 donderdag 21 juli om 19.30 uur

Binnendommeltjesroute woensdag 27 juli om 19.30 uur

Selissenroute donderdag 28 juli om 19.30 uur

Route Stationskwartier woensdag 3 augustus om 19.30 uur

Route Kasteel Stapelen donderdag 4 augustus om 19.30 uur

Molenroute woensdag 10 augustus om 19.30 uur

Route naoorlogse architectuur 11 augustus om 19.30 uur.