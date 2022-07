Diamanten paar in Boxtel

54 minuten geleden

Het is vandaag op de kop af zestig jaar geleden dat Harrie van Heesch en Sjaan Leijten uit Boxtel elkaar het jawoord gaven. Maar ze kennen elkaar veel langer. ,,We woonden als kinderen bij elkaar in de buurt.”

,,Mijn ouders woonden aan de Ten Brinkstraat en die van Harrie aan de Frans Staelstraat. Als we achter de poort uitliepen, kwamen we elkaar in de brandgang tegen”, blikt Sjaan (81) terug. Ze waren beiden zestien toen de vonk oversloeg. Hoe dat gebeurde? Harrie, enkele maanden ouder dan zijn vrouw en inmiddels 82, haalt zijn schouders op: ,,Op een gegeven moment was het gewoon zo.” Sjaan glimlacht: ,,Harrie was gewoon een knappe vent om te zien.” ,,Oh ja? Dan had je zeker jouw bril niet op”, grinnikt haar man.

De eerste drie jaren woonde het echtpaar in bij een tante, daarna werd een huisje aan de toenmalige Van Oschstraat betrokken. ,,Naast de Smidsebar. Die is begin jaren zeventig afgebrand en daarbij sloeg het vuur over op ons huis. Gelukkig waren we niet thuis, maar we konden er niet terugkeren. Het pand stond op instorten”, vertelt Sjaan.

METSELEN

Harrie, die zijn hele werkzame leven in de bouw werkzaam was, had in opdracht van de woningbouwvereniging (nu: woonstichting Joost), net een rij nieuwbouwhuizen aan de Esdoorngaard gemetseld. In een daarvan gingen ze wonen en daar hadden ze het een halve eeuw lang prima naar hun zin. Sinds kort woont het koppel aan de Markt, in een mantelzorgwoning naast hun enige zoon Frank en diens vrouw Joke.

Over die verhuizing heeft het diamanten paar lang getwijfeld, maar gezondheidsproblemen versnelden de overstap. ,,Het is wel wennen. Ik had een mooie tuin in Boxtel-Oost waarin ik graag bezig was. Maar gelukkig heb ik hier achter het huis toch ook nog wat bloemen kunnen planten”, wijst Harrie vanuit de serre naar de zomerbloeiers. Hij leest veel en maakt elke ochtend een wandeling en ‘s middags een fietstochtje. Sjaan houdt van breien en computerspelletjes. Samen reisden ze heel Europa door tijdens vakanties.

AGTERBLIJVERS

,,Maar onze grootste hobby is carnaval. We zijn enige oprichters van carnavalsclub De Agterblijvers die nog leven. Volgend jaar bestaat de vereniging zes keer elf jaar. Dat hopen we nog mee te kunnen maken. De voorbereidingen zijn al bezig”, glundert Harrie, die ook ruim veertig jaar bastuba blies, zowel in The Ducktownband als de Gildenbondsharmonie. Bovendien werd hij onlangs gehuldigd omdat hij zeventig jaar lid was van voetbalclub Boxtel. Voor zijn vrijwilligerswerk werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.