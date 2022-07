Protestpamfletten verschijnen in Van Hornstraat

De vlag werd uitgehangen in de Baroniestraat toen daar het eenrichtingverkeer werd ingesteld. Maar in de Van Hornstraat hebben enkele bewoners protestpamfletten voor de ramen geplakt. Marjolijn Roelofs woont niet ver van de bocht richting de Stenen Kamer: ,,Nu zien we nóg meer verkeer én meer hardrijders.”

Roelofs: ,,Drie huishoudens doen mee, het initiatief ligt bij mij.” De buren zien de verkeersdrukte voor hun deuren toenemen. Onder hen Gini van Aarle die ook een protestboodschap voor haar ruit heeft geplakt. ,,En ze scheuren hier hard, niet normaal. Ik ben bang dat er nog ongelukken gebeuren”, zegt Van Aarle. ,,’s Ochtends fietsen hier kinderen voorbij, rijen dik. Automobilisten hebben weinig geduld, toeteren of pakken de linkerbaan a..