Wethouder laat vrachtverkeer door Liempde onderzoeken

Hoeveel vrachtwagens moeten dagelijks in Liempde zijn en hoeveel rijden er doorheen? Die vraag wil wethouder Fred van Nistelrooij gaan beantwoorden. Hij beloofde de gemeenteraad dinsdag een onderzoek te starten naar de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer door het dorp.

De reactie van de wethouder volgt op vragen van de fractie van Combinatie95. Die maakt zich zorgen over het toenemende vrachtverkeer door het Liempdse centrum. Daarbij voelt de partij zich gesteund door een rapport van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Daarin staat dat er ‘wekelijks ruim zevenhonderd vervoersbewegingen van groot materieel (voertuigen langer dan acht meter) zijn in het dorp’. ,,Dat is geen lage frequentie meer”, stelt fractielid Pim Bressers.

IN- EN UITGANGEN