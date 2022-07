Aanpassing Rechterstraat maakt de tongen los

De bruggetjes die over het vorig jaar gerealiseerde Binnendommeltje zijn gebouwd, worden gemarkeerd met houten palen. Bedrijven en bewoners hadden geklaagd over schade aan voertuigen door de lage zijkanten en de smalle doorgang waardoor de draaicirkel erg kort wordt. Maar ook daar klinkt verbazing over de oplossing. ,,Het meest bijzondere vind ik dat hierover helemaal geen overleg is geweest vanuit de gemeente: ze stonden er opeens”, aldus makelaar Joost Nuyens.

De palen, overigens gemaakt van populierenhout uit landgoed Velder, staan bij drie van de vier bruggetjes, behalve bij het parkeerterrein nabij Villa Phaf. Ze zijn op een gelijke hoogte van 1,40 meter gezaagd. Ook staan ze in beton gegoten, dus zomaar weghalen kost wat kruim. ,,We..