Jan en Toos: een leven lang tussen de bloemen

,,Wat een bloemetje kan betekenen voor mensen? Alles!” Wie in Liempde ‘bloemen’ zegt, zegt Jan en Toos van de Koevering. Na zaterdag komt een einde aan bijna 44 jaar bloemenbinderij ‘t Erfke.

,,We waren eigenlijk allang met pensioen”, lacht Jan. Hij en zijn vrouw Toos zijn de 65 namelijk al even gepasseerd. Maar ze hadden het zó enorm naar hun zin dat ze er niet aan dachten om ermee te stoppen. ,,Ik heb altijd alles met Toos gedaan en we vulden elkaar goed aan. Van de winkel hebben we ons leven gemaakt.”

Nog steeds wordt er binnen de muren van ‘t Erfke met net zoveel passie over bloemen en planten gepraat als ruim veertig jaar geleden. ,,Het vak wordt alleen maar leuker”, zegt Jan. ,,Toen wij begonnen, had je kant-en-klare boeketten. Nu ma..