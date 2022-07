Palen geplaatst bij bruggen Binnendommeltjes

De bruggetjes die over het vorig jaar gerealiseerde Binnendommeltje zijn gebouwd, worden gemarkeerd met houten palen. Eerder waren er al opmerkingen over zichtbaarheid van de bruggetjes.

De palen zijn de afgelopen dagen bij de verschillende entrees voor parkeerplaatsen in de grond gezet.

Hoewel er eerder opmerkingen waren over zichtbaarheid van de brugjes, is het nog gissen waarom voor deze oplossing is gekozen. De Taakgroep Rechterstraat, een ondernemerscollectief dat op vrijwillige basis het fundament legde voor de herinrichting, heeft geen functie meer en is verder ook niet betrokken bij deze maatregel.

De gemeente is om een reactie gevraagd, die moet nog volgen.