Eindmusical? Vorsenpoel maakt film

42 minuten geleden

Waar de afzwaaiende groepachters van veel basisscholen een eindmusical maken, daar pakt De Vorsenpoel het iets anders aan. De leerlingen die volgend jaar naar de middelbare school gaan, presenteerden dinsdagavond hun afscheidsfilm. Dit jaar was de boodschap vrijheid. De kinderen werden als echte filmsterren onthaald tijdens de première inclusief rode loper. Met trotse gezichten en compleet in gala-outfits kwamen ze aan bij de entree van het Baanderherencollege: de basisschool was uitgeweken naar die locatie om gebruik te maken van de Tijberzaal. En wellicht was het ook handig voor een aantal toekomstige brugklassers: zo konden die alvast een kijkje nemen op de locatie waar ze de komende jaren middelbaar onderwijs volgen.

