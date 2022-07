Omroep Brabant brengt gezelligheid naar Oost

1 uur geleden

Het duo Jordy Graat en Christel de Laat van Omroep Brabant zetten deze zomer drie straten in het zonnetje, waaronder de Rozengaard in Boxtel. Als Graat & De Laat gaat het tweetal zaterdag 16 juli een live radioshow op touw zetten in de buurt in Boxtel-Oost.

Het wordt een uitzending waarin je ‘van alles kan verwachten’. Iedereen mag deze bijwonen. De Rozengaard is tevens gastheer van de luistershow, die tussen 12.00 en 14.00 uur op de zender van Omroep Brabant is te horen.

De twee mediamakers zijn inmiddels bekende stemmen en gezichten bij Omroep Brabant. De Laat is cabaretière, actrice en presentatrice. Naast dat zij regelmatig te zien is op Omroep Brabant, al dan niet met worstenbroodje, speelde zij ook al rollen in de televisieprogramma’s Ook dat nog! van de KRO en Toren C van de VPRO. Daarnaast treedt ze regelmatig in het theater op.

Graat is tijdens carnaval een terugkerend gezicht op Omroep Brabant. Ook is hij bekend als dj van het duo Lampegastuh. Die feestact begon hij in 2016 met Gert-Jan van der Zee en was ook te zien tijdens de meest recente Koningsnacht in de grote tent op de Boxtelse Markt.

2019

Het radioprogramma Graat & De Laat bestaat sinds 2019. De presentatoren namen het initiatief om deze zomer drie buurten in Brabant te zoeken; naast Boxtel doen zij ook de Vismarkt in Heusen aan (23 juli) en de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd (30 juli).