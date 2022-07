Burgemeester Van Meygaarden: presentatie stikstofplannen was ‘een beetje dom’

Burgemeester Ronald van Meygaarden kreeg voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering de visie die ZLTO Dommel en Aa heeft opgesteld. In hun kielzog kwam nog een grote groep (jonge) boeren mee die een aantal trekkers voor de deur van de raadzaal parkeerde.

,,Een totale minachting naar onze agrariërs.” Zo noemt burgemeester Ronald van Meygaarden de manier waarop vorige maand de stikstofplannen van het landelijke kabinet werden gepresenteerd. ,,We kunnen ons er als college absoluut niet in vinden”, gaf hij als reactie op vragen die raadslid Luc Bormans (Balans) dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering stelde. Buiten protesteerde een groep boeren en werd de Nederlandse driekleur ondersteboven aan lantaarnpalen bevestigd.

Bormans wilde van het college weten of zij al een mening hebben over het voorgenomen stikstofbeleid, maar Van Meygaarden ging vooral in op de wijze waarop het kabinet de plannen heeft gecommuniceerd naar de buitenwacht. Hij noemde dat zelfs ‘een beetje dom’. Daarbij verwijz..