Bezuiniging van tafel: groene hagen blijven staan

Groenliefhebbers uit de gemeente Boxtel kunnen opgelucht ademhalen. Het idee om geld te besparen op onderhoud door hagen en heggen uit de wijken te verwijderen is van tafel. Wethouder Fred van Nistelrooij omarmde dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie hierover die door vrijwel alle partijen werd ingediend. Er is wel een kanttekening: er moet nu ergens anders bezuinigd worden...

Niet alleen groenliefhebbers, maar zo’n beetje de hele Boxtelse bevolking viel begin dit jaar over de aankondiging van het college. Per wijk was een lijst gemaakt met openbaar groen dat zou verdwijnen om zo te besparen op onderhoud. In totaal had dat voor dit jaar 22.000 euro kunnen schelen op de uitgaven. Het idee zorgde echter voor een storm a..