Boulers spelen puur voor de pret

44 minuten geleden

Nee, het meetlint kwam amper tevoorschijn. Gezelligheid stond zondag nadrukkelijk voorop tijdens het open jeu-de-boulestoernooi achter de Gemondse gilde-accommodatie Datmunda. Maar liefst 96 deelnemers lieten in een gemoedelijke sfeer de ballen rollen.

Gilde Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan verzorgde het sportieve evenement, waar vooral veel recreatieve deelnemers uit eigen dorp op af kwamen. De inschrijving vond plaats op de wedstrijddag zelf, aansluitend begon het toernooi. In een uur tijd stroomden 48 teams naar de Kaal Hoefsteeg. Medeorganisator Dirk Geerts: ,,Bij ons tref je geen fanatieke wedstrijdspelers. De duo’s bestaan vaak uit vrienden, soms ook uit ouders en kinderen, het toernooi is echt een dorpsgebeuren met veel vertrouwde gezichten. Hoewel ik ook wel mensen gezien heb die niet eerder meededen.” Ons kent ons, dat geldt in Gemonde zeker. Bijpraten was dan ook net zo goed deel van de dag als het Franse balspel. Een mooie gelegenheid voor nieuwe inwoners om mensen te leren kennen.

Het toernooi is een traditie in het dorp, zondag vond de twintigste editie plaats. Geerts: ,,Het is ooit ontstaan toen we een grote gildedag voorbereidden. Daar was geld voor nodig en met dit evenement genereerden we wat inkomsten. Het jeu-de-boulestreffen bleek een blijvertje. We spekken er de clubkas mee, we moeten immers ook onderhoud verrichten aan Datmunda.”

PRIJZENGELD

Hoewel de spelers elkaar puur voor de pret bestreden, stond er wel prijzengeld op het spel. En eer natuurlijk. Geerts: ,,Het is een beetje raar om te vertellen als medeorganisator, maar samen met Dominique Hoekstra heb ik het toernooi gewonnen. Ik speel mee als er teams incompleet zijn, mensen konden zich namelijk ook individueel aanmelden. Dominique zocht nog een spelpartner.” Het tweetal vormde duidelijk een sterke combinatie.

De tweede prijs was voor het koppel Paul van Zandbeek en John van Vliet, Mari Habraken en Willy van der Pasch werden derde. Hanno Hoekstra en Kevin van Hout legden beslag op de vierde plaats en als vijfde eindigden Marcel en Johnny van der Leest.

MOOIE DAG

Geerts: ,,De omstandigheden waren zondag uitstekend. Niet te heet, niet te koud. We hebben met z’n allen een mooie dag beleefd.”