Sasja van Lieshout wordt nieuwe directeur van BHC

Sasja van Lieshout (38) is de nieuwe locatiedirecteur van het Baanderherencollege (BHC). Ze begint per 1 augustus. Vorige week berichtte Brabants Centrum over het afscheid van Jan-Willem van den Berg, Van Lieshout is zijn opvolger.

,,Ik was niet echt op zoek naar een nieuwe baan, maar het Baanderherencollege is een school naar mijn hart. Leerlingen worden er gezien, iedereen telt mee. De lijnen tussen scholieren en docenten zijn kort, net als die tussen docenten en directie”, aldus de inwoonster van Best.

GYMNASTIEKLES

Momenteel werkt Van Lieshout nog op het Fioretti College in Veghel, waar ze deel uitmaakt van de directie. Van Lieshout: ,,Van origine kom ik uit Someren. ik heb in Eindhoven een leidinggevende functie gehad in het praktijkon..