‘Bewoners aan wieg van Lierenland’

Een burgerinitiatief avant la lettre. Zo kan de totstandkoming van Lierenland het best omschreven worden. Deze maand is het 25 jaar geleden dat het lommerrijke park tussen de straten Nieuwland en Lierenbout in Boxtel-Oost en de rijksweg A2 in gebruik werd genomen. Een roestvrijstalen plaquette herinnert aan de officiële opening op 5 juli 1997, enkele voorzieningen zijn verdwenen of overwoekerd.

Buurtbomenplan Lierenbout/Nieuwland. Dat was de werktitel van het plan waaraan Marianne Keulemans samen met haar inmiddels overleden buurtgenoten Wery Huijbregts en Cor Hulskes werkte. Met nieuwsbrieven hield het drietal alle bewoners in beide straten regelmatig op de hoogte van de vorderingen. In nieuwsbrief twaalf kon gemeld worden dat de aanleg ..