‘Dit evenement heb ik de afgelopen jaren het meest gemist’

Bazaar Boxtel bracht zondag duizenden mensen bijeen in park Molenwijk. Veel bezoekers hadden het evenement, dat door corona voor het laatst in 2019 werd gehouden, gemist.

Bazaar Boxtel heeft zondag de verwachtingen van de bezoekers waargemaakt. Huisband Kasba sloot vertrouwd het festijn af met een spetterend optreden. ,,Dit is de beste editie tot nog toe”, jubelde voorzitter Michel Verhoeven.

,,Ze roepen al jaren dat ik naar de Bazaar moet komen”, wijst Fieke Houkes uit Udenhout naar haar Boxtelse vriendinnen Eva te Lintel-Hekkert en Jacqueline Wesseling. ,,Eerst waren mijn kinderen te klein om mee te gaan, toen had ik een ander festival staan, de afgelopen jaren was er corona: er was iedere editie wel wat anders. Maar ik ben er nu eindelijk! De sfeer is fantastisch.”