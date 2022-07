Fietsers volgen route van Boxtelse en Liempdse Heeren

Plekken die op een of andere manier een binding hebben met de Heeren van Boxtel, Liempde en kasteel Stapelen. Daar worden fietsers zondag 17 juli naartoe gebracht door gidsen van Gastvrij Liempde. Deelnemers vertrekken om 10.00 uur vanaf bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4.

Straatnamen zoals de Van Randerodestraat, Van Merheimstraat, Van Ranststraat en Van Hornstraat herinneren nog aan de Heeren van Boxtel en Liempde, evenals Stapelen, dat in 1312 in het bezit was van de Heer van Boxtel. Al gaat dat niet over hetzelfde kasteel als dat er nu nog staat.

De familie Mahie noemt zich de laatste heer van Boxtel en Liempde, al was dat formeel niet zo. De familiegrafkelder bevindt zich op de rooms-katholieke begraafplaats in Liempde. Ook komt het jachtgebied van de edelen, onder andere landgoed Velder, uitgebreid aan de orde. Daar waar het kan, wordt de route naar het oorspronkelijke jachtgebied zoveel mogelijk gevolgd.

Meedoen kost vijf euro per persoon inclusief koffie of thee na afloop, betalen kan in D’n Liempdsen Herd. Rond het middaguur is de excursie afgelopen.