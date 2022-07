Juf Joke Heinsman sluit rijke onderwijsjaren af

Juf Joke Heinsman van de Molenwijkschool in Boxtel gaat eind van dit schooljaar met pensioen. Dat mag ook wel, als je bedenkt dat ze al sinds 1977 bijna non-stop werkt en vele jaren kostwinner is geweest. Joke: ,,Ik sta altijd aan. Als ik ’s nachts bedenk dat ik een mailtje moet sturen dan stap ik uit bed en doe het meteen.”

Op een dag nam ze het besluit om een jaar eerder te stoppen. ,,Ik begon als bleu, verlegen meisje van negentien op de Sint-Bartholomeusschool in Schoonhoven. Ik was zo jong omdat de pedagogische academie in Amersfoort maar drie jaar duurde en ik een vroege leerling was. Ik kwam uit Soest en omdat de afstand te groot was om elke dag op en neer te rijden, ging ik op kamers. Elke avond liep ik naar de telefooncel o..