Jubilarissen fanfare in de bloemen

1 uur geleden

Fanfare Concordia uit Liempde gaf maar liefst twee concerten om haar negen jubilarissen te kunnen huldigen: een op zaterdag en een op zondag. De optredens stonden aanvankelijk vorig jaar gepland, maar werden vanwege de coronamaatregelen uitgesteld.

Een traktatie waarvan je weet dat ze komt, maar waar je een poosje op moet wachten, is vaak des te lekkerder. In ieder geval speelde Concordia voor een goedgevulde Serenade. Marinus van de Sande, Tom van Aarle, Herman van den Heuvel, Henk van der Steen, Henny van Kronenburg, Teun de Laat, Stijn van Abeelen, Merel Pouwels en Bas Oremans jubileren bij de muziekvereniging. De trouwe muzikanten kregen een fraai boeket bloemen. Aardig is dat het orkest onder meer muziek bracht die met de jubilarissen te maken heeft. Herman van den Heuvel schonk Concordia bijvoorbeeld de mars All-in bij een eerder jubileum.