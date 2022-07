‘De Honingbij prikkelt alle zintuigen’

1 uur geleden

Grenzen verleggen. Dat willen de bijna dertig blinden en slechtzienden van JMD 040, een vereniging van en voor jonge mensen met maculadegeneratie. Dat is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies. Na een middagje handboogschieten en een slipcursus op een autocircuit was een interactief bezoek aan de open imkerijdagen van De Honingbij in Liempde zaterdagmiddag de volgende uitdaging.

Daags voor de reguliere open middag van De Honingbij op zondag bood oud-voorzitter Jan van den Langenberg van de Liempdse imkervereniging gastvrij onderdak aan de activiteit. In zijn tuin aan de Oude Postbaan ontbrak het de bezoekers met een visuele beperking aan niets om kennis te maken met de bijenhouderij.

JONGERE MENSEN

Schoondochter Henrike van den Langenberg uit Boxtel staat met Linda van Wetten en Marja Frencken uit Veldhoven aan de wieg van het initiatief. Het drietal heeft maculadegeneratie en is slechtziend. ,,We hebben onze vereniging opgericht voor jongere mensen met deze aandoening”, legt Henrike uit. ,,Het zijn meestal ouderen die deze oogziekte krijgen. Jongere mensen die dit overkomt voelen zich niet altijd thuis tussen mensen die stukken ouder zijn en ondernemen liever activiteiten met leeftijdsgenoten.” ,,We zijn actief in de regio Eindhoven en willen meer doen dan een hapje eten en wat kletsen”, gaat Linda verder. ,,Door meer activiteiten te organiseren en daarbij onze gezinnen te betrekken, ontstijgen we het niveau van louter lotgenotencontact en onderzoeken we wat we ondanks onze handicap wél kunnen doen.” Marja, lachend: ,,Dus gaan we handboogschieten en op slipcursus. Onder begeleiding natuurlijk…”

TOT IN DE PUNTJES

De leden van De Honingbij hebben het bezoek van de blinde en slechtziende gasten tot in de puntjes voorbereid. ,,Omdat ze niet goed kunnen zien wat imkers zoal doen, hebben we vandaag attributen klaargelegd die alle andere zintuigen prikkelen”, legt voorzitter Linda Blaauboer uit, die imkert in De Scheeken.

Naast bijenkorven en honingraten zijn dat allerlei gereedschappen die horen bij de imkerij. ,,Ik ga een bijenraam opensnijden zodat onze gasten met hun vingers honing voelen stromen”, vult Jan aan. ,,En natuurlijk, vingers aflikken en genieten van de rijke honingsmaak horen daarbij”, zegt de imker, die al meer dan 65 jaar bijen houdt en zo’n vijftig jaar bij De Honingbij is aangesloten.

Na een gezamenlijk kopje koffie begint de open middag met een kennismaking met de bijenvolken. ,,Nee, we gaan onze hand niet in een bijenkorf steken”, grinnikt Linda. Om veilig te kunnen voelen hoe groot een bij is, zijn houten schaalmodellen gemaakt. Achtereenvolgens krijgt de Veldhovense een bij, een koningin en een dar in haar handen. ,,En dit is een hoornaar”, klinkt het als ze een nog veel groter ‘insect’ vastpakt. ,,Een hoornaar is een grote wesp die gemeen kan steken.”

Marja bestudeert twee uitvergrote bijenvleugels die met een 3D-printer zijn nagebootst. ,,Mijn zicht is met 10 procent nogal beperkt”, vertelt ze. ,,Dankzij deze 3D-prints krijg ik toch een indruk van bijenvleugels, compleet met alle oneffenheden.” Het betasten van enkele honingraten is daarna het hoogtepunt van de middag. Op een van de honingraten is namelijk een ovalen uitstulping te voelen: een huisje van bijenwas waarin de koningin heeft gewoond. ,,Prachtige en leerzame verhalen”, vindt Linda.