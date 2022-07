Zaalvoetballers kunnen zich alvast inschrijven

1 uur geleden

Al bijna een halve eeuw bestaat er in Boxtel een zaalvoetbalcompetitie. Teams die daar het komende seizoen aan mee willen doen, kunnen zich tot 1 augustus aanmelden.

De afgelopen jaargang namen er meer dan twintig ploegen aan de competitie deel. Er is ruimte voor zeker twee nieuwe teams. Er wordt op zaterdag in twee klassen gevoetbald en er is een maandagklasse.

Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij gamvdbrand@gmail.com of coenverbeek1@gmail.com.

De maandagcompetitie begint op 11 september, de zaterdagse op 16 september. Ook teams uit de regio kunnen zich opgeven.

Het zaalvoetbal, of futsal zoals de sport officieel heet, kan een impuls gebruiken. De KNVB probeerde al belangstelling te wekken door het EK naar Nederland te halen. Creativiteit, techniek en kracht zijn van belang bij futsal. De spelers kunnen met een bal op de vierkante meter toveren. Een sport die voor jongeren zeker interessant is, meldt Coen Verbeek, secretaris van stichting Zaalvoetbal Boxtel.