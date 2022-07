Wervelend muziekspektakel Cello en Gildenbonds

De een straalde een bijna serene rust uit, de ander was zichtbaar nerveus. Weer een ander toonde onverholen enthousiasme. Maar alle artiesten die zaterdagavond en zondagmiddag het podium van de tot concertzaal omgetoverde sporthal De Dommel in Boxtel betraden, lieten op fantastische wijze hun muzikale talent horen.

Het Gildenbonds on Stage Orkest organiseerde samen met zorgorganisatie Cello voor de tweede maal ‘Onbeperkt on Stage’: een wervelende en afwisselende muzikale show met en voor mensen met én zonder beperking. Het thema? Samen.

Er is de afgelopen maanden flink gerepeteerd door het uitgebreide leerlingenorkest van de Gildenbondsharmonie. En dat was afgelopen weekeinde te zien. De enthousiaste club muzikanten liet zich van haa..