Jongerenwerkers met ‘sportbakfiets’ op Bazaar Boxtel

Sport, spel en zelfs een Playstation. Met een zelfgemaakte, gemotoriseerde bakfiets gaan jongerenwerkers de komende maanden op pad door de gemeente Boxtel. Vandaag presenteren zij het nieuwe initiatief op de Bazaar.

,,We hebben de bakfiets samen met de jongeren gemaakt. Tijdens inloopavonden kon iedereen die wilde, eraan meewerken. Ook zaten er een paar handige jongens tussen die meehielpen met het opknappen van de bromfiets. Zo was onze vrijwilliger Gijs heel actief”, legt jongerenwerker Yasmir Attaf uit. ,,Het is echt een oud Tomosje”, glimlacht jongerenwerker Denny Jansen. ,,We hebben in de bak allerlei sportspullen zitten: ballen, shuttles, een badminton-net... Die televisie die we er op hebben gezet? Ja, zo kunnen de bezoekers ook Pl..