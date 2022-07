LSV komend seizoen in reserve vierde klasse

De competitie-indelingen van het amateurvoetbal zijn bekend. ODC en DVG spelen binnen de gemeente Boxtel op het hoogste niveau, de derde klasse. Ze komen uit in 3C, met nog twaalf andere clubs. LSV wijkt uit naar de reserve vierde klasse.

Het elftal uit Lennisheuvel eindigde het voorbije seizoen onderaan in de vijfde klasse. Daarin keert de ploeg komend seizoen niet terug. De Lennisheuvelnaren hebben ervoor gekozen uit te komen in de reserve vierde klasse. Het was de afgelopen jaargang regelmatig moeilijk om voldoende selectiespelers bij elkaar te krijgen voor de zondagmiddag. Voorzitter Frans van der Struijk: ,,We hebben overwogen de selectie in te schrijven voor de zaterdagcompetitie, maar de animo daarvoor is nog te gering. Vandaar de keuze voor de reserve vierde klasse, dan kunnen de spelers de zondagmiddag op een andere manier invullen.”

ODC en DVG treffen in de derde klasse onder andere SCG ‘18 uit Sint-Michielsgestel, Zwaluw VFC en Vlijmense Boys. Een treetje lager komen RKSV Boxtel, Essche Boys en Irene uit Gemonde uit, namelijk in de vierde klasse G. Irene promoveerde dit seizoen van de vijfde naar de vierde klasse en leverde daarmee de beste prestatie van alle voetbalclubs uit het verspreidingsgebied van Brabants Centrum. ODC redde met hangen en wurgen het vege lijf en RKSV Boxtel en DVG moesten ook flink aan de bak om niet te degraderen. Essche Boys speelde een degelijk seizoen en eindigde netjes in de middenmoot van de vierde klasse.