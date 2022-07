Lezing over verboden boeken van Lev Tolstoj

De Russische schrijver Lev Tolstoj (1828-1910), bekend van onder andere Oorlog en Vrede, werd overtuigd vredesactivist. Daarom was een deel van zijn oeuvre in Rusland verboden. Juist over die uitgebannen boeken geeft Sieuwert Haverhoek dinsdag 20 september een lezing in Bibliotheek Boxtel.

Het boek ‘De verboden werken van Lev Tolstoj’ komt 1 september uit. Haverhoek heeft het vertaald. Hij komt op uitnodiging van Transitie Boxtel naar de bibliotheek aan de Burgakker om te vertellen over leven en werk van de schrijver, filosoof en politiek denker. De lezing begint om 20.00 uur. De entree is gratis.

Juist in deze dagen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zijn visie en werk van Tolstoj weer actueel.

De auteur kreeg internationale bekendheid via zijn boek ‘Oorlog en Vrede’. Zelf van adellijke komaf vocht hij als militair omstreeks 1850 in de Kaukasus en van 1853 – 1856 in de Krimoorlog die ongeveer 600.000 mensen het leven kostte. De gruwelijkheden van oorlogsvoering grepen hem bijzonder aan. Ze wekten niet alleen afkeer op maar ook de diepgevoelde vraag hoe deze mensonwaardige praktijken gestopt konden worden.

CONFLICT

Dit bracht hem al snel in conflict met de Russisch-orthodoxe kerk en de tsaren. De kritische werken die hij daarna publiceerde over de machtspolitiek van kerk en staat, de mensonterende uitbuiting van de boeren en zijn oproep tot geweldloos verzet en dienstweigeren werden in Rusland verboden.

Op de website www.transitieboxtel.nl staat een recente beschrijving van het leven van Tolstoj, geschreven door Boxtelaar Wim Robben. Aanmelden voor de lezing is noodzakelijk, dit kan door een mailtje te sturen naar ttboxtel@gmail.com.