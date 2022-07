Oekraïense vluchtelingen bouwen Bazaar Boxtel mee op

De opbouw van Bazaar Boxtel is in volle gang. Onder de vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken, zijn onder andere Oekraïense vluchtelingen die in Boxtel verblijven. Twee mannen die toevallig dezelfde voornaam delen, Serhij, helpen met het in elkaar zetten van tenten.

Theo Schulpen, bestuurslid van de stichting die het festival organiseert: ,,Ze pakken flink aan, stonden vanochtend echt te kijken waar ze aan de slag konden. Morgen zijn er ook Oekraïense vluchtelingen present op de Bazaar. Ze presenteren het een en ander over hun cultuur en staan er met hapjes.”