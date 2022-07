Roep om strenge regels laden en lossen Vion

In 2019 plaatste Vion een overkapping over de wachtplaats voor vrachtwagens zodat de dieren niet in de brandende zon dichtgepakt op elkaar in een vrachtwagen moesten wachten. Ventilatoren geven extra verkoeling.

Een gesloten bouwwerk voor de varkenswachtplaats bij slachterij Vion. Volgens het Boxtelse college van B en W is dat niet aan de orde, antwoordde zij op eerdere politieke vragen van PvdA-GroenLinks. Maar die oppositiepartij zet daar toch nog grote vraagtekens bij.

De fractie verwijst naar een uitspraak van de Raad van State uit 2015 over de varkensslachterij Westfort in IJsselstein. Destijds werd de wachtruimte voor de varkens (2.500 plekken in totaal) gezien als plek waar veel ammoniak vrij komt. Toen werd de vergunning nog goedgekeurd: de rechter gaf daarvoor vergelijkbare antwoorden als het huidige college van B en W, die stelt dat een gesloten omgeving, zoals dat in een varkensstal het geval is, voor Vion in Boxtel niet aan de orde is.