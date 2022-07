Sint-Janspontje paar dagen uit de vaart

Het Sint-Janspontje dat achter de Kerkakkers in Liempde in de Dommel ligt, is van maandag 11 tot en met donderdag 14 juli uit de vaart. Er wordt dan groot onderhoud aan het voetveer verricht.

Het trekpontje vormt een handige verbinding tussen tussen het centrum van Liempde en buurtschap Kasteren. Het vaart heen en weer tussen drijvende steigers. Een daarvan ligt dieper dan de andere. Mogelijk is er een drijver kapot en moet de steiger uit elkaar gehaald worden. Verder bleek het trektouw bijna doorgebrand. Ook hier wordt naar gekeken. De gemeente plaatst borden bij de verschillende wandelroutes die naar het pontje leiden zodat wandelaars weten dat ze een paar dagen niet met het veer de Dommel over kunnen.

Het Sint-Janspontje ligt nog wel eens uit de vaart. In maart van dit jaar waren katrollen kapot, in juli vorig jaar was het water van de Dommel te hoog om het veer te kunnen gebruiken en een maand daarvoor bleek het trektouw vernield. In 2020 strandde het pontje op een zandbank en lag het een poos stil.