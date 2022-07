Brandende tractorbanden langs A2 in Liempde

1 uur geleden

De brandweer moest donderdagavond op pad om brandende tractorbanden aan de Bestseweg in Liempde te blussen. Deze weg ligt parallel aan rijksweg A2. Er trok de nodige rook over de snelweg. In de omgeving hebben brandweerkorpsen al soortgelijke branden langs de A58 en A2 geblust.