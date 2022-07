Zakelijk: Alles wat je moet weten over glasvezelinternet

Zowel privé als zakelijk stellen we steeds hogere eisen aan connectiviteit en internet. Moderne technologieën zoals cloud computing, IoT en big data vereisen een hoge bandbreedte - hoge beschikbaarheid van internetdiensten - en netwerken die organisch meegroeien met de behoeften van bedrijven. Glasvezel kan de perfecte oplossing zijn voor mensen en organisaties die op zoek zijn naar snel en betrouwbaar internet.

Iedereen heeft wel eens van de technologie gehoord, ook al hebben ze nog geen glasvezelverbinding. In dit artikel leggen we precies uit wat glasvezel is en hoe de techniek in de praktijk werkt.

Wat is glasvezel? Een optische vezel is een flinterdunne vezel van slechts 125 tot 250 micron dik (ongeveer 0,125 tot 0,25 millimeter en dus nauwelijks dikker dan een mensenhaar). In tegenstelling tot traditionele koperen internetkabels bestaat de glasvezel uit twee soorten glas: een zeer dunne kern en een iets dikkere bekleding. De twee glassoorten versmelten met elkaar en vormen ondanks hun minimale dikte een ijzersterk geheel. De basis voor de glasvezelkabel werd in de jaren zestig gelegd. In 1961 merkten Elias Snitzer en Will Hicks op dat stofdeeltjes in de open lucht de doorgang van licht belemmerden. Toen kwamen ze erachter dat de beste drager voor licht een glazen kabel zou zijn. De eerste bruikbare glasvezelkabel werd in 1970 ontwikkeld. Tegenwoordig is glasvezeltechnologie veel geavanceerder, geavanceerder en krachtiger dan de pioniers van die tijd ooit hadden kunnen bedenken.

Hoe werkt glasvezel?

De technologie maakt gebruik van laserlicht om digitale informatie over de kabel te verzenden. Het laserlicht fungeert als draaggolf voor digitaal datatransport. De bandbreedte wordt bepaald door de optische zend- en ontvangstapparatuur die wordt gebruikt. Licht reist razendsnel (veel sneller dan elektriciteit) en kan moeiteloos grote afstanden overbruggen zonder snelheid te verliezen. De minuscule kabeltjes zijn omgeven door optisch materiaal, waardoor er nauwelijks licht, en dus data, ontsnapt voordat het signaal de ontvanger bereikt. Je kunt dus gegevens met ongelooflijke snelheden verzenden. De technologie achter glasvezel lijkt erg op morsecode. De gegevens (video- of audiobestanden, e-mails, foto’s, tekstbestanden, tabellen, spreadsheets) worden omgezet in knipperende lichtsignalen, net zoals morsecodesignalen een bericht verzenden. Hoe sneller de glasvezellasers flitsen, hoe sneller de data verzonden wordt.

Hoe snel is een glasvezelverbinding?

Internet via glasvezel is sneller dan elke andere verbinding. Glasvezel is al vele malen sneller dan de snelste koperverbinding (xDSL) en heeft de potentie om nog sneller te worden. In testsituaties worden constant snelheidsrecords gebroken. In 2017 werd in een testomgeving een duizelingwekkende snelheid van 53,3 terabyte per seconde (53.300 GB/s) behaald, een cijfer dat inmiddels is opgelopen tot 319 terabyte per seconde. We zien deze duizelingwekkende snelheden nog niet in de ‘echte wereld’, maar er wordt toch behoorlijke vooruitgang geboekt. Zo moet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, een hoogtechnologische organisatie bij uitstek, het doen met ‘slechts’ 400 GB per seconde. De snelste glasvezelverbindingen voor particulieren vind je in delen van de VS en Japan. Deze kunnen ongeveer 10 GB per seconde aan. Desondanks is ook het glasvezel in Nederland zeker aan de snelle kant.