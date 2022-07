Ark onderzoekt toename van muggen in De Geelders

In natuurgebied De Geelders zijn nu al veel muggen te vinden. Omwonenden vrezen dat er nog veel meer komen.

Natuurgebied De Geelders nabij Liempde is nu al een muggenparadijs. En dan wil Ark Natuurontwikkeling het gebied ook nog eens natter maken en de grondwaterstand omhoog brengen. Dat leidt tot zorgen in de omgeving: een aantal bewoners heeft bezwaar bij waterschap De Dommel aangetekend. Sinds vorig jaar laat Ark een onderzoek uitvoeren naar de muggenpopulatie.

Een verdere toename van de muggen zien verschillende omwonenden van De Geelders niet zitten. Ark Natuurontwikkeling is bezig met plannen om het natuurgebied ten oosten van Boxtel aanzienlijk uit te breiden, maar daarvoor moeten maatregelen worden getroffen. Zoals meer water in het gebied krijgen. En waar water is, daar zijn muggen.