Slechte staat kunstwerk Esch is legionellarisico

Het kunstwerk annex fontein De Stenen Eik op het pleintje voor dorpshuis De Es in Esch is in slechte staat. Het vormt bovendien een risico als het aankomt op legionellabesmettingen. De gemeente Boxtel heeft 30.000 euro vrijgemaakt om het object aan te pakken.

Op welke manier het kunstwerk hersteld moet worden en op welke termijn dat gaat gebeuren is nog niet bekend, zo laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. ,,We vinden het belangrijk het geld op een goede manier te besteden, daarom onderzoeken we eerst of het mogelijk is de fontein op een technisch duurzame manier te herstellen”, aldus de woordvoerder.