‘Harde regels opleggen? Daar geloof ik niet in’

Het boerenprotest, krapte op het energienetwerk, wateroverlast, droogte, een natuur die naar adem snakt, energieprijzen die de pan uit rijzen. De duurzaamheidsdiscussie beheerst de krantenkoppen. Ook Boxtel staat voor uitdagingen en de gemeente kan niet alles oplossen. Zij zet vooral in op initiatieven ondersteunen en de energietransitie aanjagen, benadrukt burgemeester Ronald van Meygaarden.

,,Het belangrijkste in mijn ogen is wat mensen zelf kunnen doen. Vergroenen van daken, LED-verlichting gebruiken, tuinen waar mogelijk niet verharden.” De burgemeester gelooft niet in het opleggen van keiharde regels: ,,Mensen moeten zelf de keuze maken wat ze doen met het klimaatvraagstuk. Maar ook wat ze kunnen. Groen in de tuin bijvoorbeeld: ik ka..