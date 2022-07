‘Leerlingen zijn ambassadeur BHC’

Heel erg verrassend. Met die woorden omschreef Jan-Willem van den Berg - die zaterdag 65 wordt - zijn afscheid van het Baanderherencollege (BHC). De directeur nam na tien jaar als leidinggevende van het Boxtelxe vmbo-college én 42 jaar onderwijs afscheid van zijn werkzame leven. En hoe! Hij werd in zijn huis in Vlijmen opgehaald om met paard en wagen naar de Baanderherenweg te draven. Daar werd hij feestelijk onthaald door alle leerlingen en collega’s.

,,Meneer Van den Berg is een sociale, aardige en grappige man die serieus kan zijn als het moet.” Shahab Seefi is lid van de leerlingenraad die nauw samenwerkte met de scheidend directeur. Samen met tien leerlingen van het vmbo én negen leerlingen van het praktijkonderwijs is hij medeveran..