‘Nijmeegse Vierdaagse is verslavend’

De ervaring, zoveel mogelijk geld ophalen voor een goed doel of een toezegging in beschonken toestand. Alle dertig wandelaars die gisteravond aanwezig waren in het Boxtelse gemeentehuis hebben een andere reden om deel te nemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het wandelevenement werd alvast feestelijk ingeluid met muziek van blaaskapel Indekrocht en een woordje van wethouder Désirée van Laarhoven.

,,Ik wil al een aantal jaren lopen meedoen, maar helaas ging het twee keer niet door”, vertelt de dertienjarige Ybo de Hair. ,,Ik zou met mijn buurman wandelen, maar hij is helaas overleden. Ik loop daarom met mijn moeder Karlijn.” Zij heeft net als haar zoon veel zin in het wandelfestijn: ,,We hebben samen en onafhankelijk van elkaar getraind. Ik b..