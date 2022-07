Sint-Jozefstraat: man zorgt voor tweede keer in een week voor overlast

10 minuten geleden

Een verwarde man heeft deze week diverse keren voor onrust in de Sint-Jozefstraat gezorgd. Vrijdagavond haalde de politie hem al van het dak van een woning omdat hij daar vuur aan het stoken was, woensdagnacht was het weer raak. Dit keer had de man brand gesticht op zijn balkon.

De brandweer kreeg een melding van bewoners uit de Sint-Jozefstraat dat er iets in brand stond. Eenmaal ter plaatse bleek al snel dat de komst van de politie gewenst was. Die voerde de man voor de tweede keer in een week tijd geboeid af en namen hem mee naar het politiebureau.

HOOGWERKER

De verwarde man stak dit keer iets op zijn balkon aan, vrijdag deed hij dat op het dak. Toen was eerst de politie aanwezig en arriveerde de brandweer even later met een hoogwerker om hem naar beneden te krijgen. Tijdens zijn arrestatie verzette de man zich echter hevig, waardoor hij met een stroomstootwapen onder controle is gekregen. Eenmaal met beide benen weer op de grond is hij door de politie meegenomen naar het bureau.

OVERLAST

Het incident zorgde er wederom voor dat veel omwonenden een kijkje kwamen nemen. Volgens de buurtbewoners was het niet de eerste keer dat de man voor overlast in de straat zorgde. Hij zou ook de galastoet van het Jacob Roeland Lyceum hebben verstoord met asociaal gedrag. Dat zorgde voor veel ergernis bij de bezoekers van de optocht.