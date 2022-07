Baroniestraat: dat is even wennen...

Het stopbord aan de Baroniestraat nabij voormalig café De Adelaar was woensdagochtend onthuld. Terwijl er een verkeershek wordt geplaatst, besluit een automobilist die te omzeilen en toch dit deel van de Baroniestraat in te rijden. Wellicht een vergissing, een politieauto schiet er in ieder geval achteraan.