Maak indruk op je topklanten met deze stijlvolle relatiegeschenken

Wil jij een selecte groep klanten verrassen met een luxe geschenk? Dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld stijlvolle paraplu’s te laten bedrukken. In dit artikel leggen we uit hoe je verschillende unieke giveaways kunt voorzien van een logo, waardoor ze helemaal bij de huisstijl passen. Voor een extra subtiele uitstraling kun je zelfs het handvat laten graveren!

Exclusieve paraplu’s

Zo is het mogelijk om voor jouw onderneming een exclusieve paraplu met logo te bestellen. Deze kun je full colour of in verschillende kleuren laten bedrukken, waardoor deze perfect past bij de huisstijl. Hierbij wordt normaliter gebruikgemaakt van de digitale druk, waarbij de inkt direct wordt aangebracht op de paraplu’s. Dit geeft een hele chique uitstraling, omdat je het exclusieve karakter van het bedrijf kunt onderstrepen.

Klassiek schuifsysteem

Luxe paraplu’s zijn in verschillende maten verkrijgbaar, zodat er voor iedere klant een passend exemplaar met logo is. Ga bijvoorbeeld voor een bedrukte paraplu met een klassiek schuifsysteem, die handmatig geopend moet worden. Ben je op zoek naar iets meer luxe? Dan zijn automatische paraplu’s een goede keuze. Deze paraplu’s openen zichzelf namelijk met slechts één druk op de knop.

Persoonlijke touch

Er zijn tal van manieren om te laten zien dat jij de topklanten waardeert. Zo kun je bijvoorbeeld zonnebrillen laten bedrukken met een bedrijfslogo en hier een persoonlijke tekst aan toevoegen. Daarnaast kun je besluiten om één zijpoot of allebei de zijpootjes all-over te voorzien van de bedrijfsnaam. Of ga voor een gedeeltelijke bedrukking met het logo op het ene zijpootje en het websiteadres op het andere. Het is zelfs mogelijk om het merk als eyecatcher op de zonnebrilglazen te laten plaatsen…

Luxe giveaway

Ben je op zoek naar een stijlvol relatiegeschenk om een onvergetelijke indruk te maken? Dan zijn zonnebrillen de perfecte keuze. Door brillen te voorzien van een naam of logo, maak je van elke zonnebril een echte blikvanger. Wil je echt uitpakken? Kies er dan voor om zonnebrillen te laten graveren. Daarbij wordt via de lasertechniek het ontwerp aangebracht op de zijpootjes van de zonnebrillen, een duurzame techniek waarbij het merk jarenlang zichtbaar blijft.

Sportieve musthaves

Wil jij duurzaamheid combineren met een luxe touch? Met een bedrukte waterfles kun je de zaak op een milieuvriendelijke manier in the picture zetten. Laat een lichtgewicht fles bedrukken met een logo aan de voorzijde of rondom in verschillende kleuren met een haarscherp resultaat. Het bijzondere is dat je het flesje op veel verschillende manieren kunt customizen. Je kiest daarnaast zelf de kleur en de plaats uit waar jij het merk of de bedrijfsnaam op wilt zetten.

Duurzame Doppers

Naast waterflessen kun je ook voor Sky drinkflessen of gekleurde Doppers gaan. Deze duurzame drinkflessen kun je zowel rondom als aan de voor- of achterkant laten bedrukken. Elke Dopper is gemaakt van gerecycled plastic en bestaat uit een fles, een drinkbeker een dop. Door de aanschaf van Doppers, steun je bovendien automatisch de drinkwaterprojecten van de Dopper Foundation. Op die manier promoot je jouw onderneming én maak jij de wereld een stukje groener!