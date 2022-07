Extra bonus voor krantenbezorgers

Een leuk zakcentje, de wind door je haren en een stralend zonnetje: wat wil je nog meer? Kom deze zomer op donderdag Brabants Centrum bezorgen en ontvang extra bonus.

Nieuwe bezorgers krijgen vijf euro extra per week, bovenop de normale vergoeding. Die varieert van zo’n tien tot vijftien euro per uur omdat dit afhankelijk is van hoe snel (en goed) je de kranten bezorgt. Je hoeft alleen de kranten in de bus te doen: folders insteken of kranten vouwen is niet nodig bij ons. Het gaat om de periode van donderdag 11 augustus tot en met donderdag 1 september. We hebben verschillende wijken beschikbaar: de liefhebber mag ook meerdere gebieden bezorgen.

Een ideaal zomerbaantje dus. Kom bezorgen!

Mail inge.vandeloo@brabantscentrum.nl of bel 0411-672513 tijdens kantooruren maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur. Op vrijdag zijn we tussen 09.00 en 12.30 uur bereikbaar. Of loop binnen bij ons kantoor aan de Prins Bernhardstraat 5.