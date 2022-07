‘Bazaar ook goed voor sfeer op de werkvloer’

Gezellig, smaakvol, goede sfeer. Bezoekers van de Bazaar Boxtel hebben vaak complimenten te over voor het multiculturele festijn in park Molenwijk dat zondag 10 juli weer losbarst. Maar die kan niet bestaan zonder steun van andere partijen. Zoals het Boxtelse bedrijf Hexspoor E-fulfilment. ,,Ik promoot ook bij onze medewerkers om te gaan, goed voor de sfeer op de werkvloer”, zegt directeur Silvan Hexspoor.

Nee, erkent Silvan, de jaarlijkse steun aan de Bazaar is er niet op gericht om klanten te trekken. ,,Wij oriënteren ons niet echt op de lokale markt. We vinden het met name belangrijk dat er zo’n initiatief is en om ons steentje eraan bij te dragen. Daarnaast past het ook wel een beetje binnen ons profiel als bedrijf. Tot onze klantenpo..